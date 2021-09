Circuit “Jouons le patrimoine !” AREP, 18 septembre 2021, Festes-et-Saint-André.

### Venez explorer le patrimoine des vallées de l’Aude et de la Corneilla au travers de jeux de piste ! De nombreuses animations seront proposées sur les parcours ludiques: ateliers dessin et maquette, taille de pierre, botanique, contes mis en scène par les Cornéliens et le groupe des conteuses de l’Aude, etc. Philippe Marcy viendra présenter “Lavoirs et lavandières” (Vilatges al Païs) lors d’une projection-discussion à Couiza. Tout le week-end, découvrez les photographies anciennes de la Haute-Vallée et participez à la construction du « village imaginaire » initiée par les enfants des écoles alentours. Ce week-end festif est organisé par le CAUE de l’Aude, l’AREP, l’Accueil Ado, la Lud’Aude, Fonte-Vivo, Terre de Passage, Découverte et conservation du patrimoine, en partenariat avec les municipalités de Couiza et Festes-et-Saint-André et de l’UDAP. ### REJOIGNEZ-NOUS ! **- 18/09 à Festes-et-Saint-André, salle de l’AREP, 5 place de la Corneilla** **- 19/09 à Couiza, salle verte, rue du stade Jeux de piste, tout public**. A midi, pique-nique partagé avec repas tiré du sac. Proposition d’encas et sandwichs par les associations. Programme détaillé à venir. A l’issue de l’événement, les livrets des jeux de piste seront mis à disposition dans les mairies et offices de tourisme de la Haute-Vallée pour que vive le patrimoine ! _Avec le soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, manifestation nationale portée par le Ministère de la Culture._ _Pour tout renseignement, contacter le CAUE : Tél. 04 68 11 56 20_

Rdv salle verte, à proximité du stade municipal

Quatre jeux de pistes et bien d’autres animations pour découvrir le patrimoine en famille. De Couiza à Montazels, de Festes-et-Saint-André à Roquetaillade. Rejoignez-nous !

AREP 5 place de la Corneilla, 11300 Feste-et-Saint-André Festes-et-Saint-André Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00