Giromagny Fort Dorsner - Giromagny Giromagny, Territoire de Belfort Circuit jeu au Fort Dorsner à Giromagny Fort Dorsner – Giromagny Giromagny Catégories d’évènement: Giromagny

Territoire de Belfort

Circuit jeu au Fort Dorsner à Giromagny Fort Dorsner – Giromagny, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Giromagny. Circuit jeu au Fort Dorsner à Giromagny

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort Dorsner – Giromagny

Les enfants peuvent découvrir le Fort Dorsner – fort construit en 1875, faisant partie du système défensif Séré de Rivières – à travers différents jeux qui leur permettront de reconstituer le code secret du coffre.

Entrée libre

Venez visiter le Fort Dorsner d’une façon ludique. Décrouvrez les 4 chiffres qui composent le code secret pour ouvrir le coffre à travers des jeux. Fort Dorsner – Giromagny Chemin du fort – Giromagny Giromagny Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Giromagny, Territoire de Belfort Étiquettes évènement : Autres Lieu Fort Dorsner - Giromagny Adresse Chemin du fort - Giromagny Ville Giromagny lieuville Fort Dorsner - Giromagny Giromagny