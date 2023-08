Karting : Challenge Normand – Trophée du Conseil départemental Orne Circuit international Aunay-les-Bois, 15 octobre 2023, Aunay-les-Bois.

Aunay-les-Bois,Orne

Le Trophée du Conseil Départemental de l’Orne sera la Finale du Challenge Normand qui se déroule sur 5 courses sur les divers circuits de la Ligue Normandie.

Cette épreuve à la particularité d’être inscrite à la FFSA, sous forme « Course Club » ce qui permet d’en élargir l’accès, en plus des compétiteurs habituels, aux pilotes qui n’osent pas toujours prendre part à une course fédérale. Il sera pour cela possible de prendre des licences à la journée pour découvrir le karting de compétition. K61 souhaite ainsi développer le karting en se servant du Challenge Normand comme locomotive pour inciter les pilotes de loisir à franchir le pas vers la compétition.

Comme tous les ans, des pilotes ornais K61 seront bien placés, dans plusieurs catégories pour gagner ce Challenge Normand 2023.

En fait, le Club K61 aime organiser les compétitions les plus élevées mais, n’a jamais oublié la base du karting ! ….

2023-10-15

Circuit international

Aunay-les-Bois 61500 Orne Normandie



This event has the particularity of being registered with the FFSA, in the form of a « Club Race », which makes it possible to widen access, in addition to the usual competitors, to drivers who do not always dare to take part in a federal race. It is even possible to take day licenses to discover or for the old ones to rediscover the competition karting. K61 wants to develop karting by using the Normandy Challenge as a driving force to encourage leisure drivers to take the step towards competition.

We host international races and we want all the drivers in Normandy to take full advantage of our facilities whether they are experienced drivers or beginners.

El Trophée du Conseil Départemental de l’Orne será la última prueba del Challenge Normand, que se disputa a lo largo de 5 carreras en diversos circuitos de la Liga de Normandía.

Esta prueba tiene la particularidad de estar inscrita en la FFSA como « Carrera de Clubes », lo que significa que, además de los competidores habituales, estará abierta a pilotos que no siempre se atreven a participar en una carrera federal. También será posible obtener licencias de un día para descubrir el karting de competición. De este modo, la K61 espera desarrollar el karting utilizando la Challenge Normand como motor para animar a los pilotos de ocio a dar el paso a la competición.

Como cada año, los pilotos K61 de Orleans estarán bien situados en varias categorías para ganar la Challenge Normand 2023.

De hecho, al Club K61 le gusta organizar las más altas competiciones, ¡pero nunca ha olvidado los fundamentos del karting!

Die Trophäe des Conseil Départemental de l’Orne ist das Finale der Challenge Normand, die aus fünf Rennen auf den verschiedenen Rennstrecken der Normandie-Liga besteht.

Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass sie bei der FFSA als « Club-Rennen » angemeldet ist, was es ermöglicht, dass neben den üblichen Wettkämpfern auch Fahrer teilnehmen können, die sich nicht immer trauen, an einem Bundesrennen teilzunehmen. Es wird möglich sein, Tageslizenzen zu erwerben, um den Kartsport kennenzulernen. K61 möchte den Kartsport weiterentwickeln, indem es die Challenge Normand als Lokomotive nutzt, um Freizeitfahrer dazu zu bringen, den Schritt zum Wettkampf zu wagen.

Wie jedes Jahr werden K61-Fahrer aus dem Departement Ornais in verschiedenen Kategorien gut platziert sein, um diese Challenge Normand 2023 zu gewinnen.

Der Club K61 organisiert gerne die höchsten Wettbewerbe, hat aber nie die Basis des Kartsports vergessen!

