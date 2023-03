CIRCUIT HISTORIQUE Les Éparges Les Éparges Catégories d’Évènement: Les Éparges

Meuse Les Éparges Circuit historique d’environ 3h avec Nicolas Czubak sur le site des Eparges.

Rendez-vous sur la place Maurice Genevoix.

En cas de mauvais temps, une visite virtuelle avec diaporama aura lieu dans la salle Le Barboux. lesparge@orange.fr +33 9 63 67 14 92 http://www.lesparge.fr/ Meuse Attractivité / Artipair

