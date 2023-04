Circuit Historique de Laon

Circuit Historique de Laon, 27 mai 2023, . , , Circuit Historique de Laon

2023-05-27 – 2023-05-27 . La 32e édition de cette montée historique à l’assaut de la Montagne Couronnée de Laon se déroulera fin mai, et donnera encore l’occasion d’admirer nombre de voitures anciennes (environ 700), autos classiques et youngtimers, en provenance de toute l’Europe pour une parade alliant patrimoine urbain et automobile dans Laon et ses environs !

Et cette année, ce seront les Alpine Renault qui tiendront le haut du pavé à l’occasion du 50e anniversaire du championnat du monde des rallyes… Détail du programme à venir via http://www.circuit-historique-laon.com Ou quand la ville de Laon se transforme en circuit de voitures anciennes à ciel ouvert durant 3 jours ! circuit-historique-laon@orange.fr +33 3 23 79 83 58 http://www.circuit-historique-laon.com/ dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville