Circuit Historique de Laon et de l’Aisne Laon, 4 juin 2022, Laon.

Circuit Historique de Laon et de l’Aisne Laon

2022-06-04 – 2022-06-04

Laon Aisne

0 0 31e édition de cette montée historique à l’assaut de la Montagne Couronnée de Laon, et encore l’occasion d’admirer nombre de voitures anciennes (environ 500) en provenance de toute l’Europe pour une parade alliant patrimoine urbain et automobile dans Laon et ses environs !

Et cette année, le Japon à l’honneur avec le Nissan Figaro et la Mazda MX5, ainsi que toutes les autres marques nipponnes invitées…

Détail du programme à venir via http://www.circuit-historique-laon.com

circuit-historique-laon@orange.fr +33 3 23 79 83 58 http://www.circuit-historique-laon.com/

Agence Aisne Tourisme

Laon

