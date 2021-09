Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Circuit Hérisson médiéval Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

le dimanche 19 septembre à Hérisson

Quatre associations vous ferons découvrir le chateau , la maison Mousse, le chapelle du calvaire ainsi que la maison communément nommée la Synagogue à travers un circuit encadré et des visites guidées. Durée 4 heures.

Participation libre.

Circuit découverte autour du patrimoine médiéval d'Hérisson.

