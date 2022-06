Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne à La Treille spécial été Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

Aubagne 13400 Ce circuit commence par la visite de sa Maison Natale pour ensuite vous rendre au village de La Treille.

Transferts en bus de ville entre Aubagne et La Treille.

Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol avec un guide accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98 http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ Ce circuit commence par la visite de sa Maison Natale pour ensuite vous rendre au village de La Treille.

Transferts en bus de ville entre Aubagne et La Treille.

Réservation obligatoire

