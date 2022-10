Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhne

Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille Aubagne, 26 octobre 2022, Aubagne. Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Intercommunal Aubagne Bouches-du-Rhne

2022-10-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-04 13:15:00 13:15:00 Aubagne

Bouches-du-Rhne EUR Visite guidée de la maison natale de Marcel Pagnol, puis départ en bus de ville avec votre guide pour le hameau de la Treille, village des “Bastides Blanches” dans le roman “l’Eau des collines”.

Vous y découvrirez la fontaine de Manon des sources (film de 1952 avec Jacqueline Pagnol), à proximité de l’église d’où retentit encore le fameux « sermon du Prêtre ».

Vous marcherez en empruntant le chemin des Bellons jusqu’à la Pascaline, villa où se réfugia l’écrivain dans les années 30 pour écrire.

Vous terminerez cette promenade par la visite du cimetière où reposent Marcel Pagnol, sa mère Augustine et sa femme Jacqueline. Se trouve aussi Lili des Bellons son ami des collines sous le nom de David Magnan.

Retour en bus de ville sur Aubagne. Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol avec un guide Aubagne

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aubagne Adresse Rendez-vous devant l'Office de Tourisme Intercommunal Aubagne Bouches-du-Rhne Ville Aubagne lieuville Aubagne Departement Bouches-du-Rhne

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille Aubagne 2022-10-26 was last modified: by Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille Aubagne Aubagne 26 octobre 2022 Aubagne Bouches-du-Rhne Rendez-vous devant l'Office de Tourisme Intercommunal Aubagne Bouches-du-Rhne

Aubagne Bouches-du-Rhne