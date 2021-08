Bourmont Village de Bourmont Bourmont, Haute-Marne Circuit guidé des 6 églises du Pays de Bourmont Village de Bourmont Bourmont Catégories d’évènement: Bourmont

Haute-Marne

Circuit guidé des 6 églises du Pays de Bourmont Village de Bourmont, 18 septembre 2021, Bourmont. Circuit guidé des 6 églises du Pays de Bourmont

Village de Bourmont, le samedi 18 septembre à 14:00

### Venez découvrir le patrimoine du Pays de Bourmont à travers ses 6 églises. En suivant une visite guidée, vous découvrirez ces édifices : – église Saint Joseph de Bourmont – église Notre-Dame de Bourmont – église Saint-Martin de Gonaincourt – église de Nijon – église de Goncourt – église Saint-Thiebault

Gratuit. Accès libre. Départ à 14h de la Place de la Mairie. Les trajets seront à effectuer en voiture individuelle.

Venez découvrir le patrimoine du Pays de Bourmont à travers ses 6 églises. Village de Bourmont 16 rue du Général Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Bourmont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bourmont, Haute-Marne Autres Lieu Village de Bourmont Adresse 16 rue du Général Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Ville Bourmont lieuville Village de Bourmont Bourmont