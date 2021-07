Colombes Circuit "Autour du Clos Gallé" Colombes, Hauts-de-Seine Circuit guidé Autour du Clos Gallé Circuit « Autour du Clos Gallé » Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Hauts-de-Seine

Circuit guidé Autour du Clos Gallé Circuit « Autour du Clos Gallé », 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Colombes. Circuit guidé Autour du Clos Gallé

Circuit « Autour du Clos Gallé », le samedi 18 septembre à 14:00

**Autour du Clos Gallé** À la lisière de l’ancien village de Colombes, la propriété du Saint-Simonien Julien Gallé (1806-1879) voit la naissance d’une société coopérative immobilière originale, dont le plan est toujours lisible; suite à la guerre de 1870, une famille pieuse offre les terrains jouxtant ce lotissement pour la construction d’une crèche destinée aux enfants déshérités de la capitale : cet établissement deviendra la Résidence des Bois, accueillant des personnes handicapées dans un magnifique cadre de verdure. Non loin, on peut trouver trace de l’œuvre du Secours National qui distribuait des repas pendant la première guerre mondiale, et la Maison du Peuple de Colombes qui réunissait dès 1919 ses membres pour des activités récréatives et fit fonctionner un restaurant coopératif. Un paysage urbain particulier : d’une propriété aménagée par l’utopiste Julien Gallé à la fin du 19ème siècle, aux vestiges de la Maison du Peuple et de la Coopérative du Secours National. Circuit « Autour du Clos Gallé » RDV 7 bis rue Bouin 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colombes, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu Circuit "Autour du Clos Gallé" Adresse RDV 7 bis rue Bouin 92700 Colombes Ville Colombes lieuville Circuit "Autour du Clos Gallé" Colombes