Circuit gourmand en Pays Dacquois RDV Office de Tourisme, 13 mars 2023, Dax .

Circuit gourmand en Pays Dacquois

11 cours Foch RDV Office de Tourisme Dax Landes RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

2023-03-13 13:30:00 – 2023-03-13

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax

Landes

18 18 EUR Trois rencontres gourmandes: au moulin de Bénesse-Lès-Dax (visite et dégustation de pastis landais), au domaine viticole de Pribat (visite et dégustation) et à Clermont ( visite d’un élevage de canards et dégustation).

Trois rencontres gourmandes: au moulin de Bénesse-Lès-Dax (visite et dégustation de pastis landais), au domaine viticole de Pribat (visite et dégustation) et à Clermont ( visite d’un élevage de canards et dégustation).

Oitt Dax

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2023-02-16 par