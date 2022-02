Circuit : festival international d’art contemporain dans les jardins Le jardin des Clairettes, 3 juin 2022, Donville-les-Bains.

Circuit : festival international d’art contemporain dans les jardins

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des Clairettes

### Festival Botanik’ Art L’association l’ALTERNATEUR 48°N/1°W de Donville les Bains organise un festival novateur et écologique dans le but de démocratiser l’art contemporain et de faire découvrir aux visiteurs simultanément des artistes et des jardins au sein des communes de Donville les Bains, Bréville sur mer, Longueville , d’ Yquelon et Granville Notre souhait est de créer un événement majeur en invitant des artistes sculpteurs contemporains nationaux et internationaux travaillant différents matériaux : bois , métal, pierre, résine… Accueil de onze sculpteurs chez des particuliers possédant un jardin original ou atypique le Week end du : 4 au 6 juin 2022. [https://www.lalternateur48n1w.com/botanik-art-2022/les-jardins/](https://www.lalternateur48n1w.com/botanik-art-2022/les-jardins/) [https://www.facebook.com/festivalbotanikart/](https://www.facebook.com/festivalbotanikart/)

Festival international d’art contemporain dans les jardins sur les communes de Bréville, Donville les bains , Granville , Longueville , Yquelon.10 jardins, 15 sculpteurs

Le jardin des Clairettes 151 route de Coutances, 50350 Donville-les-Bains Donville-les-Bains Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00