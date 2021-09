Circuit “Faverges au fil de l’eau” Office du tourisme, 19 septembre 2021, Faverges.

Circuit “Faverges au fil de l’eau”

Office du tourisme, le dimanche 19 septembre à 10:00

Accompagné de notre **Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc**, le circuit permet de comprendre le **rôle de l’eau** dans le développement de la ville si bien dans ses **aspects historiques** que **géologiques**. Sadi Carnot en personne a travaillé sur ce réseau. Qu’est-ce qu’un biel ? A quoi sert un martinet ? De “la Fontaine” à “la Glacière” en passant par les taillanderies et autres forges, les lavoirs et bassins, vous comprendrez, notamment grâce à deux expériences fortes **comment l’eau et sa maîtrise ont façonné Faverges au fil du temps**. L’eau est abordée en tant que force motrice (pour alimenter les artifices), force naturelle (les inondations et la construction de la digue), boisson bien évidemment, moyen de rafraîchissement (glacière)… **La Source du Biel** est un **géosite** du **Géoparc des Bauges** et entre dans le programme des Espaces Naturels Sensibles soutenu par le Département de la Haute-Savoie. **Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite** (seule la passerelle ne l’est pas sauf avec aide, 7 marches). Une attention particulière est accordée aux enfants et aux personnes atteintes de déficience psychique, auditive et/ou visuelle. _**Départ à 10 h devant l’office de tourisme des Sources du Lac d’Annecy-Pays de Faverges, place Marcel Piquand.**_ Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit.

Office du tourisme Place Marcel Piquand, 74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Faverges Faverges Haute-Savoie



