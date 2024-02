Circuit-Expo plein-air « Dans leurs pas » Courseulles-sur-Mer, lundi 1 janvier 2024.

Circuit-Expo plein-air « Dans leurs pas » Courseulles-sur-Mer

Ils s’appellent Léonard, Thomas ou encore Françoise, ils sont Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou civils et ils étaient présents en juin 1944 sur nos Plages normandes.

Certains ont débarqué sur Juno Beach, d’autres habitaient sur la Côte de Nacre et attendaient les Alliés depuis de longs mois ; ils nous racontent ce qu’ils ont vécu et nous révèlent les images qui, à jamais, sont restées ancrées dans leur mémoire… la peur, l’angoisse, le bruit, la bataille sanglante, l’arrivée des soldats canadiens avec leur drôle d’accent et enfin la joie d’être libérés.

L’équipe de l’office de tourisme Cœur de Nacre et celle du Centre Juno Beach sont heureuses d’annoncer le retour de l’exposition « Dans leurs pas » qui rend hommage aux acteurs et aux témoins de la Seconde Guerre mondiale.

Structures présentes sur les communes de Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Reviers et Douvres-la-Délivrande.

Sur l’application web témoignages poignants de civils et de soldats.

Kiosque à histoires

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie contact@coeurdenacretourisme.com

L’événement Circuit-Expo plein-air « Dans leurs pas » Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Coeur de Nacre