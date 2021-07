Circuit et visite guidée pour découvrir les aqueducs romains traversant la Moselle Aqueduc antique de Metz, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Ancy-Dornot.

Aqueduc antique de Metz, le dimanche 19 septembre à 14:15

### Suivez Claude Lefèbvre, spécialiste des aqueducs romains et titulaire d’un doctorat en histoire ancienne et archéologie, lors d’un parcours itinérant entre Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches. **Rendez-vous à 14h15 :** * Départ pour la présentation de l’aqueduc antique de Metz et visite du grand bassin de régulation en amont des arches et du pont-aqueduc, puis commentaires sur les arches d’Ars. * Reprise des voitures avec franchissement du pont routier et rendez-vous à Jouy-aux-Arches au pied du pont-aqueduc. * Visite des grandes arches, commentaires techniques et historiques. * Montée jusqu’au bassin d’amortissement à l’extrêmité de l’aqueduc et discussion sur la finalité de cette conduite souterraine de 22km (à l’exception de ce pont franchissant la Moselle) qui ravitaillait Divodurum (Metz). **Fin de la visite vers 17h/17h30.**

Gratuit. Entrée libre. Voiture nécessaire (déplacement d’Ars à Jouy). Rdv à 14h15 sur le parking au pied de la pile de l’aqueduc antique de Metz, route d’Ancy, à Ars-sur-Moselle. La mairie de Jouy-aux-Arches propose l’achat d’un livre (20 €).

Aqueduc antique de Metz Route d’Ancy, 57130 Ars-sur-Moselle Ancy-Dornot Ancy-sur-Moselle Moselle



2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T17:30:00