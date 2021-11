Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône, Rognonas Circuit entre Digue et Durance Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognonas Bouches-du-Rhône 2 2 Circuit entre Digue et Durance au profit du Téléthon.

Départ devant le Centre Culturel pour une boucle de 8 Kms.

– Randonnées pédestre avec « Un pas devant l’autre ».

– Course à pied avec Florent et Daniel.

– VTT / VTC avec PACR.



