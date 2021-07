Argenteuil Hôtel de ville Argenteuil, Val-d'Oise Circuit en petit train « Patrimoine pour tous » Hôtel de ville Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Circuit commenté en petit train ——————————- ### _Patrimoine pour tous_ Petits et grands, profitez d’un tour du centre-ville à bord du petit train touristique pour découvrir la diversité du patrimoine d’Argenteuil. Une guide conférencière vous accompagne pour vous expliquer l’histoire de la ville. Argenteuil n’aura plus de secret pour vous! Départ du parking Robida à 14h, 15h, 16h et 17h. Attention : sur réservation!

A bord du petit train touristique qui explorera la ville d'Argenteuil, venez découvrir l'évolution de la ville à travers son histoire et son patrimoine.

