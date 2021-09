Paris Circuit "quartier des halles" Paris Circuit en extérieur du Quartier des Halles Circuit “quartier des halles” Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Circuit découverte dans le quartier des Halles** Le circuit permettra de visiter la Canopée et les nouveaux jardins, d’évoquer le cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout, les derniers instants d’Henri IV, l’horrible pilori, le triste puits d’amour, d’admirer façade de l’église Saint-Eustache et de terminer par l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis et le nouveau musée d’Art Contemporain de la Bourse Journées européenne du patrimoine 2021 – horaires : Attention : certaines animations peuvent parfois être supprimées au dernier moment – renseignez-vous avant de vous déplacer Samedi 18 septembre Soit à 14h soit à 16h30 RV Porte Berger Ala sortie Tarifs, conditions spéciales : Tarif special: 4€ gratuit jusqu’à 15 ans

Tarif: 4€ Gratuit jusqu’à 15 ans Nombre limité Masque obligatoire

Les Halles histoire, évolution, cimetière des Innocents, St Eustache ,la tour astronomique de Catherine de Médicis, la récente Canopée projet de Musée contemporain de Pinault Circuit “quartier des halles” RDV sortie RER Porte Berger – Forum des Halles 75001 Paris Paris Paris

