Il y a 100 ans, la Ville de Soissons se relevait de ses ruines se relevait de ses ruines et s’activait à remettre en marche une économie dévastée par les destructions de la Grande guerre.

Parallèlement, elle devait faire face à l’afflux des nouveaux visiteurs, soit des pélerins venus rendre hommage à leurs disparus sur les champs de bataille, soit des touristes d’un nouveau gendre attirés par le spectacles des ruines.

Pour les accueillir, les hôtels d’avant-guerre multiplient les efforts afin de rendre acceptables ls conditions d’hébergement. L’hôtel du Lion Rouge ou celui de la Croix d’Or font partie des structures hôtelières de référence à Soissons.

Le premier week-end de juillet 2021 marque le début des vacances d’été et l’annonce du programme estival. De la même façon, il marque les derniers jours de l’exposition consacrée au peintre Jonas à l’Arsenal, auteur des grandes toiles de l’ancien Hôtel de la Croix d’Or en 1927.

Le Service du l’architecture et du patrimoine propose aux Soissonnais de retrouver le dimanche 4 juillet, au rythme de deux cars anciens, le plaisir de voyager dans le Soissons des années 30.

