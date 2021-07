Rodez Agence Agglobus Aveyron, Rodez Circuit en bus « Découverte de Sainte-Radegonde et le Monastère » Agence Agglobus Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Circuit en bus « Découverte de Sainte-Radegonde et le Monastère » Agence Agglobus, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rodez. Circuit en bus « Découverte de Sainte-Radegonde et le Monastère »

le samedi 18 septembre à Agence Agglobus

À l’occasion de la journée du transport public, le service du patrimoine et Agglobus s’associent pour vous proposer deux circuits de découverte du territoire, en bus roulant au gaz, accompagnés de l’animatrice du patrimoine. Sur réservation à l’agence Agglobus ou sur le site [www.agglobus.rodezagglo.fr](https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr)

Jauge limitée, port du masque obligatoire

Circuit guidé par l’animatrice du patrimoine. Agence Agglobus 6 bd Gambetta, 12000 Rodez Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Étiquettes évènement : Autres Lieu Agence Agglobus Adresse 6 bd Gambetta, 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Agence Agglobus Rodez