Labruyère-Dorsa Église et son petit musée Haute-Garonne, Labruyère-Dorsa Circuit Église et son petit musée Labruyère-Dorsa Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labruyère-Dorsa

Circuit Église et son petit musée, 19 septembre 2021, Labruyère-Dorsa. Circuit

le dimanche 19 septembre à Église et son petit musée

Venez découvrir au travers d’un parcours ludique notre église reconstruite à la fin du XIXe siècle. Vous ferez connaissance avec son histoire et celle de son petit musée qui abrite des vestiges archéologiques mis au jour lors de fouilles réalisées dans les années 80. Parcours ludique à la découverte de l’église et son petit musée. Église et son petit musée Église, 31190 Labruyère-Dorsa Labruyère-Dorsa Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labruyère-Dorsa Autres Lieu Église et son petit musée Adresse Église, 31190 Labruyère-Dorsa Ville Labruyère-Dorsa lieuville Église et son petit musée Labruyère-Dorsa