Partez à bicyclette à la découverte d'un paysage de collines entre vignes et forêts. Rendez-vous du lundi au samedi à 9h30 ou 15h30 à notre boutique. Réservation obligatoire. Enfourchez un vélo électrique et partez en autonomie à la découverte d'un vignoble préservé. Balade de 2h30 en matinée ou après-midi, sur réservation uniquement. +33 5 53 84 17 16

