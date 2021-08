Vandœuvre-lès-Nancy Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Circuit du Patrimoine : une découverte pédestre ! Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Participez à une découverte pédestre du village historique de Vandoeuvre-lès-Nancy, avec des animations à la clé… La visite pédestre et commentée du village historique de Vandoeuvre aura lieu de 14h à 18h, avec des animations et un petit concert organisé dans la cour du château. Un pot de l’amité sera au rendez-vous.

Gratuite. Réservation obligatoire. Départ du circuit pédestre à l’Hôtel de ville à 14h.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

