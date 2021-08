Circuit : du Mesnil-Clichamps à Saint-Sever sur le « chemin montais » Eglise Saint-Martin du Mesnil-Clinchamps, 18 septembre 2021, Mesnil-Clinchamps.

Circuit : du Mesnil-Clichamps à Saint-Sever sur le « chemin montais »

Eglise Saint-Martin du Mesnil-Clinchamps, le samedi 18 septembre à 14:30

### Balade patrimoniale du Mesnil-Clinchamps à Saint-Sever-Calvados à la redécouverte de l’ancien chemin montais qui reliait ces deux sites et permettait aux pèlerins de rejoindre le Mont-Saint-Michel. Ce chemin suivait l’ancienne voie romaine qui venait de Vieux et rejoignait Avranches par Saint-Sever-Calvados. Son utilisation dès le Xe siècle est mentionnée dans le texte de la transalation des reliques de saint Sever. Cette marche culturelle à la découverte de ce patrimoine permettra d’évoquer et de presenter de nombreux monuments à commencer par l’église Saint-Martin du Mesnil-Climchamps et la fameuse abbatiale de Saint-Sever, avec sa tour-lanterne inspirée de celle de la cathédrale de Coutances et ses vitraux du XIIIe siècle. Le retour jusqu’au Mesnil-Clichamps pourra se faire en co-voiturage

Gratuit. Réservation recommandée. Distance : 6 km. Retour en co-voiturage.

Eglise Saint-Martin du Mesnil-Clinchamps 17 rue Louis de Gouvets (Mesnil-Clinchamps), 14380 Noues de Sienne Mesnil-Clinchamps Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00