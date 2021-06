Évian-les-Bains Funiculaire historique d'Évian Evian-les-Bains, Haute-Savoie Circuit du funiculaire d’Évian Funiculaire historique d’Évian Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

Partez à la découverte d’un moyen de transport historique et original, qui constitue une pièce rare du patrimoine ferroviaire européen et qui figure parmi les trois seuls survivants des funiculaires. Accès : départ de la ligne : rue du port, derrière le Palais Lumière. Monter à bord du funiculaire d’Évian sur les pas des curistes de la Belle Époque. Funiculaire historique d’Évian Rue du port, 74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains La Serraz Haute-Savoie

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T13:15:00 2021-09-17T19:20:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:15:00 2021-09-18T19:20:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:15:00 2021-09-19T19:20:00

