Circuit des yeux Conservatoire de Lille, 13 avril 2022, Lille.

Circuit des yeux

Conservatoire de Lille, le mercredi 13 avril à 20:00

Haley Fohr est Haley Fohr – Haley Fohr est Jackie Lynn – Haley Fohr est Circuit des yeux ! Dans l’écrin de l’auditorium du Conservatoire, plongeons le temps d’un concert dans l’univers d’Haley Fohr, auteure-compositrice-interprète américaine. Un live unique de Circuit des yeux, un live « augmenté » par un quintette de cordes réunissant des étudiants de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts de France-Lille : l’Ensemble 50°38’31.8106’’Nord / 3°3’39.7222’’Est. Figure singulière et célèbre de la scène musicale expérimentale de Chicago, connue pour sa voix saisissante, Haley Fohr a écrit pour un orchestre de 24 musiciens, rassemblant des cordes, des cors et des tambours autour de sa voix et de mélodies audacieuses. Contraints par les restrictions sanitaires, ne pouvant enregistrer alors qu’avec six autres musiciens en studio à la fois, ses collaborateurs (13 musiciens renommés du jazz, du classique et des scènes expérimentales) et elle ont construit _-io_ couche par couche, entrelaçant les émotions, impulsions et pulsations. Avec ce sixième album enregistré par le comparse Cooper Crain (Cave, Bitchin Bajas) & mixé par Marta Salogni (Björk, Holly Herndon, black midi, CHAI), le monde de Circuit des yeux affleure à Lille ce 13 avril, (re)fait surface, à notre rencontre. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Mercredi 13 avril 2022, à 20h** **Auditorium du Conservatoire de Lille , rue Alphonse Colas** **Entrée Place du concert** **Réservations :** [**[https://aeronef.fr/agenda/circuit-des-yeux-13-avril-2022/](https://aeronef.fr/agenda/circuit-des-yeux-13-avril-2022/)**](https://aeronef.fr/agenda/circuit-des-yeux-13-avril-2022/)

infos et tarifs sur aeronef.fr

Dans l’écrin de l’auditorium du Conservatoire, plongeons le temps d’un concert dans l’univers d’Haley Fohr, auteure-compositrice-interprète américaine.

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T20:00:00 2022-04-13T22:30:00