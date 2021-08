Saint-Pierre Saint-Pierre La Réunion, Saint-Pierre Circuit des villas créoles de Saint-Pierre Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: La Réunion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Pierre

Circuit guidé pour découvrir les plus belles villas créoles de Saint-Pierre A pied, entre les jardins de la maison Orré et la maison Vasseur en passant par les maisons Adam de Villiers, Saint-Charles, Frappier de Montbenoit, Bassoul et Motais de Narbonne. Au programme, découverte historique, lecture de façades, et caractéristiques de l’architecture des maisons créoles du 18ème et du 19ème siècle.

Places limités (selon normes préfectorales au jour dit)

Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture Saint-Pierre rue Marius et Ary Leblond Saint-Pierre La Réunion

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

