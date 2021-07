Huelgoat Huelgoat Finistère, Huelgoat Circuit des sangliers Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat

Circuit des sangliers Huelgoat, 1 août 2021, Huelgoat. Circuit des sangliers 2021-08-01 – 2021-08-01

Huelgoat Finistère Huelgoat Le départ sera donné le dimanche 1er août au stade Corentin Tymen.

Trois circuits de courses à pied sont proposés :

– le 27 km à 9h15

– le 12 km à 9h30

– le 5 km à 9h45.

Inscriptions préconisées sur le site klikego.com au tarif de 6€. Sur place à 9€. Pour ceux préférant la marche, rendez-vous au stade à 9h. Deux circuits avec guide de 9 et 12 km. Tarif : 4€ Renseignements : 02 98 93 70 88 +33 2 98 93 70 88 Le départ sera donné le dimanche 1er août au stade Corentin Tymen.

