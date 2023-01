CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES Sèvremont Sèvremont Catégories d’Évènement: Sèvremont

Vendée

CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES Sèvremont, 14 février 2023, Sèvremont

2023-02-14 13:30:00 – 2023-02-14

Vendée Mardi 14 février, 27 équipes de 5 coureurs cyclistes s’affronteront à Sèvremont, sur la commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure, sur un parcours de plus de 130 km.

Départ fictif sur la ligne d’arrivée rue de l’Orbrie au pied de l’église de Saint-Michel-Mont-Mercure.

Départ réel à 13h30 route de la Cotaire Arrivée estimée vers 17h30 au plus tard. 36ème édition du Circuit des Plages Vendéennes.

