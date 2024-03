Circuit des forges en Périgord-Limousin Étouars, vendredi 26 avril 2024.

Circuit des forges en Périgord-Limousin Étouars Dordogne

Visite des fourneaux expérimentaux d’Etouars et de la forge royale de Forgeneuve à Javerlhac. Démonstration d’une coulée de métal. Tarif 9€/adulte, 8€50/enfant, gratuité pour le 3ème enfant. RDV devant l’espace Fer et Forges à Etouars. Réservation obligatoire au CPIE 05.53.56.23.66.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26

Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

