Circuit des Eglises et Chapelles en pays dacquois RDV Office de Tourisme Dax, mardi 16 avril 2024.

Circuit des Eglises et Chapelles en pays dacquois RDV Office de Tourisme Dax Landes

Un périple, qui va du surprenant décor roman de l’église de Saint-Paul-lès-Dax, à Buglose, lieu de pèlerinage de tous les Landais, avec sa basilique et sa chapelle des miracles, en passant par le Berceau du plus célèbre d’entre eux, Saint-Vincent-de-Paul… Circuit effectué en autocar « grand tourisme ». 15 15 EUR.

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

