Circuit des châteaux N°2 château de Javerlhac et de Beauvais Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, dimanche 29 septembre 2024.

Circuit des châteaux N°2 château de Javerlhac et de Beauvais Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

On se retrouve à 10h00 devant le château de Javerlhac (reconstruit en 1498 par Dauphin Pastoureau). Ensuite on déjeune dans un restaurant et l’après-midi on visite le château de Beauvais (construit sur un repaire des templiers au XVe siècle). Réservation par paiement obligatoire. Tarif 35€.

On se retrouve à 10h00 devant le château de Javerlhac (reconstruit en 1498 par Dauphin Pastoureau). Ensuite on déjeune dans un restaurant et l’après-midi on visite le château de Beauvais (construit sur un repaire des templiers au XVe siècle). Réservation par paiement obligatoire. Tarif 35€. EUR.

château

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 24assopatrimoine@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 10:00:00

fin : 2024-09-29



L’événement Circuit des châteaux N°2 château de Javerlhac et de Beauvais Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2024-02-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin