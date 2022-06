Circuit des Chapelles – Randonnée Patrimoine Ploumilliau, 23 juillet 2022, Ploumilliau.

2022-07-23

Chemins secrets, contes et légendes, petites histoires autour de Keraudy

Découverte du patrimoine de Keraudy élu en 2016, plus beau village du Trégor : L’église Notre Dame de type « Beaumanoir » et son magnifique retable. Le bourg, l’histoire de l’école, des anciens commerces et du village de Noël, le château de Lanascol. Vous serez accompagnés par Yvon Dagorn, conteur d’histoires et légendes. À l’arrivée, un verre de cidre et une crêpe à chaque participant. Initiation aux danses bretonnes et possibilité de manger des crêpes confectionnées sur place.

Distance 4,5 km.

