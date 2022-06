Circuit des chapelles « Juliette Jouannais » Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: 29241

Locquirec

Circuit des chapelles « Juliette Jouannais » Locquirec, 15 juillet 2022, Locquirec. Circuit des chapelles « Juliette Jouannais » Lieu-dit Linguez Chapelle de Linguez Locquirec

2022-07-15 – 2022-08-18 Lieu-dit Linguez Chapelle de Linguez

Le Circuit des chapelles est un événement culturel organisé collectivement par différentes communes du littoral trégorrois depuis 2009. De la mi-juillet à la mi-août, des expositions, des concerts, des randonnées et des conférences sont organisés, ainsi que l'ouverture de chapelles et d'églises. Locquirec intègre cette année la 14ème édition de cet évènement culturel majeur de l'été. A cette occasion, la Chapelle de Linguez accueillera tous les après-midi du 15 Juillet au 18 Août, le travail de l'artiste Juliette Jouannais. Plus d'informations sur le site du Circuit des Chapelles : https://www.circuitdeschapelles.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

