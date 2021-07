Circuit des chapelles – Balade patrimoine Ploulec’h, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Ploulec'h.

2021-07-17 14:30:00 – 2021-07-17 17:30:00 Le Yaudet 30, route du Yaudet,

Ploulec’h Côtes d’Armor

Tro ar Yeoded – La balade du Yaudet

Découverte d’un site dont l’histoire remonte aux époques préhistoriques. Vestiges archéologiques, légendes et personnages mythiques.

Une aventure à travers 8 000 ans d’histoire sur 4 km. A l’abri au fond de la Baie de la Vierge où se jette le Léguer, le promontoire a gardé les vestiges témoignant d’une occupation humaine continue du néolithique à aujourd’hui, léguant un héritage maritime, religieux et urbain exceptionnel et présentant Le Yaudet comme un endroit légendaire unique. Dénivelé deux fois 70m. Prévoir chaussures de randonnée. Distance 4 km.

