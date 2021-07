Circuit des chapelles – Balade découverte Plestin-les-Grèves, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Plestin-les-Grèves.

Circuit des chapelles – Balade découverte 2021-07-21 – 2021-07-21 Place de Sainte-Barbe Chapelle Sainte-Barbe

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

Présentation de la chapelle Sainte-Barbe, traversée du pont puis côté Locquirec présentation de la maison du passeur et de la traversée du Douron avant la construction du pont. Puis présentation de La Tour d’Argent, ancienne demeure d’armateur, avec un aperçu sur le trafic portuaire de Toul an Hery au XVIIIesiècle et visite de la chapelle de Linguez. Récit de la légende de Rannou et d’une sirène de l’estuaire du Douron. Retour par la chapelle Saint-Haran en Plestin les Grèves. Randonnée animée par Madeleine Le Corre (côté Plestin) et Michel Priziac (côté Locquirec). Une crêpe et un verre de cidre seront offerts aux participants à l’arrivée.

Une crêpe et un verre de cidre seront offerts aux participants à l’arrivée.

Durée de la balade 2h30, distance 5 km.

+33 2 96 35 06 28 http://www.circuitdeschapelles.fr/

