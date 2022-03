Circuit des Ateliers chapelains La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre les 2 et 3 avril 2022 de 10h30 à 19h à la Chapelle sur Erdre Parcours culturel itinérant pour amateurs d’art,le circuit des ateliers des beaux-arts revient les 2 et 3 avril 2022, organisé par Chapôl’artist. 35 artistes se préparent à vous accueillir dans leurs univers artistiques personnels : céramique, collage, illustration, mosaïque, pastelliste, peinture, plasticien… 21 étapes pour un parcours ludique et artistique. Programme complet sur chapolartist La Chapelle-sur-Erdre adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

