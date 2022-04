Circuit des 3 mines de charbon La Chapelle-sous-Dun La Chapelle-sous-Dun Catégories d’évènement: 71800

La Chapelle-sous-Dun

Circuit des 3 mines de charbon La Chapelle-sous-Dun, 3 juin 2022, La Chapelle-sous-Dun. Circuit des 3 mines de charbon Près du rond point à la sortie du village – Route de Charlieu Place Brancilly La Chapelle-sous-Dun

2022-06-03 – 2022-06-03 Près du rond point à la sortie du village – Route de Charlieu Place Brancilly

La Chapelle-sous-Dun 71800 La Chapelle-sous-Dun L’association Mémoire des mineurs et mines de La Chapelle sous Dun vous propose un circuit de 8 km.

Un circuit guidé et commenté, pour partir à la découverte du passé des mines de houille, au cœur de la campagne brionnaise. Durée : de 3h à 3h30

