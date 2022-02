Circuit découverte « Wattrelos à travers les siècles » Wattrelos Tourisme Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Durant ce circuit en bus, vous parcourrez les différents quartiers de la ville, dont le centre-ville, le Plouys, le Touquet Saint-Gérard pour découvrir l’histoire méconnue de cette ville. Vous pourrez ainsi découvrir la « Maison des Prisonniers », l’ancienne gare de la ville, les constructions liées aux entreprises textiles comme la Cité Amédée Prouvost.

