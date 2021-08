Circuit découverte « une pincée d’histoire et un trait de gastronomie » La Vicomté-sur-Rance, 19 août 2021, La Vicomté-sur-Rance.

« GoûtSdeBretagne » organise des circuits découverte sur le thème de

« l’histoire et de la gastronomie ».

Au départ de la Vicomté-sur-Rance, marche à pied et déplacements sur sites alternent pour rejoindre des sites patrimoniaux majeurs au fil de la Rance fluviale et maritime.

La rencontre avec Valentin, passionné de botanique et gastronomie est un temps fort de la journée : il parvient à faire pousser des fleurs et des plantes venues du monde entier aux goûts et vertus inattendus !

Une collation est servie à l’accueil et un apéro dinatoire convivial conclut la journée.

Les déplacements s’effectuent en covoiturage.

NB : les visites de monuments font l’objet d’un supplément (tarif).

Prévoir chaussures de marches et équipement selon la météo.

