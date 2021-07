Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Circuit découverte : « Le Circuit des Secrets » Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Circuit découverte : « Le Circuit des Secrets » Saint-Astier, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Astier. Circuit découverte : « Le Circuit des Secrets » 2021-07-29 14:00:00 – 2021-07-29 17:30:00

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier De 14h à 17h30, laissez-vous guider à la découverte de lieux insolites : demeures privées, fermes, ateliers… Ces visites ponctuelles sont organisées spécialement et vous offrent un accès privilégié exceptionnel.

Au programme :

• La chapelle des Bois : visite de l’ermitage d’Asterius, fondateur de la ville de Saint-Astier.

• Un château privé blotti entre canal et rivière : visite des salons, de la cuisine, du parc, de la chapelle gothique.

• Les mystères du diamant noir : promenade dans une truffière cultivée, avec démonstration de recherche de truffe par Isis, caniche au flair aiguisé

• La ferme spiruline : découverte de la culture d’une micro algue aux vertus bienfaisantes.

Déplacements en véhicule personnel.

Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.

