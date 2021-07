Grignols Grignols Dordogne, Grignols Circuit découverte : « Le Circuit des Curiosités » Grignols Grignols Catégories d’évènement: Dordogne

Grignols

Circuit découverte : « Le Circuit des Curiosités » Grignols, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Grignols. Circuit découverte : « Le Circuit des Curiosités » 2021-07-22 14:00:00 – 2021-07-22 17:30:00

Grignols Dordogne Grignols De 14h à 17h30 : laissez-vous guider à la découverte de sites historiques, lieux insolites, demeures privées, ateliers… Ces visites ponctuelles sont organisées spécialement et vous offrent un accès privilégié exceptionnel. Au programme :

– Le château fort de Grignols : laissez-vous guider, montez au sommet du donjon, parcourez le chemin de ronde, découvrez le grand salon

– Le cyprès chauve, arbre remarquable aux racines aériennes

– De curieux pigeonniers anciens, sans équivalent connu

– Un site bucolique en bordure de rivière : présentation d’une écluse et son ilot avec vue.

Déplacements en véhicule personnel.

Places limitées, réservation indispensable. Gratuit.

Office de Tourisme Saint Astier 05 53 54 13 85

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Grignols Étiquettes évènement : Autres Lieu Grignols Adresse Ville Grignols lieuville 45.08289#0.54019

