Campestre-et-Luc Hameau de Homs Campestre-et-Luc, Gard Circuit découverte Hameau de Homs Campestre-et-Luc Catégories d’évènement: Campestre-et-Luc

Gard

Circuit découverte Hameau de Homs, 18 septembre 2021, Campestre-et-Luc. Circuit découverte

Hameau de Homs, le samedi 18 septembre à 09:30

Balade découverte du patrimoine agropastoral sur le Causse Campestre. Quels sont ces tas de cailloux ? À quoi servent les lavognes ? Laissez-vous raconter l’histoire de ces paysages façonnés par l’homme et aujourd’hui reconnu au patrimoine mondial : parcours de 8 km, ateliers ludiques et dégustation de produits locaux à l’arrivée. Thématiques du circuit : agropastoralisme, paysages, patrimoines bâtis et vernaculaires.

Prévoir des chaussures de randonnée, eau, tenue adaptée à la météo du jour, circuit de 8 km

Balade découverte du patrimoine agropastoral sur le Causse de Campestre, site UNESCO. Hameau de Homs Homs, 30770 Campestre Campestre-et-Luc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Campestre-et-Luc, Gard Autres Lieu Hameau de Homs Adresse Homs, 30770 Campestre Ville Campestre-et-Luc lieuville Hameau de Homs Campestre-et-Luc