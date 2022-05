Circuit découverte et dégustation en petit train Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire EUR 30 Embarquez à bord du petit train d’Autun le temps d’une visite de deux heures accompagné d’un guide touristique qui vous contera l’histoire de la ville en direct. Au programme, des arrêts aux monuments principaux de la ville pour déguster des vins de Bourgogne et en apprendre davantage sur la Bourgogne viticole avec un caviste issue d’une Maison qui a traversé 9 générations, de 1750 à nos jours. Les arrêts dégustation : n- tTemple de Janus n- tTour des Ursulines n- tCathédrale n- tThéâtre Romai – tPorte Saint André welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 https://www.autun-tourisme.com/ Embarquez à bord du petit train d’Autun le temps d’une visite de deux heures accompagné d’un guide touristique qui vous contera l’histoire de la ville en direct. Au programme, des arrêts aux monuments principaux de la ville pour déguster des vins de Bourgogne et en apprendre davantage sur la Bourgogne viticole avec un caviste issue d’une Maison qui a traversé 9 générations, de 1750 à nos jours. Les arrêts dégustation : n- tTemple de Janus n- tTour des Ursulines n- tCathédrale n- tThéâtre Romai – tPorte Saint André Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue Général Demetz Autun

