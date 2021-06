Démouville Place de la mairie Démouville Calvados, Démouville Circuit découverte du patrimoine communal Place de la mairie Démouville Démouville Catégories d’évènement: Calvados

L’association CDRE (Cercle Démouvillais de Recherches et d’Etudes) propose aux visiteurs un circuit découverte du patrimoine de Démouville. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local et principaux vestiges du passé : château, fermes, église, vieilles pierres… avec des informations et explications proposées par les bénévoles de l’association. Vous êtes attendus pour ce circuit à 14h devant la mairie. À la fin du parcours, un rafraichissement sera proposé, dans le respect des gestes barrières.

Circuit piétonnier

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

