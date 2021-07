Strasbourg Quartier Neudorf Bas-Rhin, Strasbourg Circuit-découverte du faubourg sud de Strasbourg Quartier Neudorf Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découverte du patrimoine ancien de Strasbourg-Neudorf : le samedi à vélo, le dimanche à pied. **Nos 2 circuits du patrimoine de Neudorf** * samedi 18 septembre : circuit à vélo, rdv place du Marché à 10h00, près du plan du quartier, durée 2h00 environ. * dimanche 19 septembre : circuit à pied, rdv place du Marché à 10h00, près du plan du quartier, durée 2h30 environ.

Gratuit. Entrée libre. Pour les 2 circuits : rdv place du Marché à 10h00, près du plan du quartier. Venir en vélo samedi.

