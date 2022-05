Circuit découverte de 3 potagers bio Callac Callac Catégories d’évènement: Callac

Cette visite se déroule sur les communes de Callac, Duault et Carnoët. Au programme, un jardin solidaire très dynamique et deux potagers aux ambiances différentes. Possibilité de réserver à la journée (6€) ou la demi-journée (3€). L'adhésion à ARES est nécessaire (5€ par famille).

