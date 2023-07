Camion Cross Circuit de Saint-Junien Saint-Junien, 26 août 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’ASA Terre de Saint-Junien vous convie une nouvelle fois à venir assister aux courses de Camion Cross. Le samedi 26 août à partir de 8h. Essais Chronométrés à partir de 9h. Manches qualificatives à partir de 13h. Le dimanche 27 août à partir de 8h30. Demi-finales et finales à partir de 13h. Entrée payante..

2023-08-26 fin : 2023-08-27 . .

Circuit de Saint-Junien

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The ASA Terre de Saint-Junien once again invites you to attend the Truck Cross races. Saturday August 26 from 8am. Time trials from 9am. Qualifying heats from 1pm. Sunday August 27 from 8.30am. Semi-finals and finals from 1pm. Entry fee applies.

La ASA Terre de Saint-Junien le invita una vez más a asistir a las carreras de Truck Cross. Sábado 26 de agosto a partir de las 8h. Contrarrelojes a partir de las 9h. Eliminatorias a partir de las 13h. Domingo 27 de agosto a partir de las 8h30. Semifinales y finales a partir de las 13h. Inscripción de pago.

Die ASA Terre de Saint-Junien lädt Sie erneut dazu ein, sich die LKW-Cross-Rennen anzusehen. Am Samstag, den 26. August ab 8 Uhr. Zeitprüfungen ab 9 Uhr. Qualifikationsläufe ab 13 Uhr. Sonntag, 27. August, ab 8:30 Uhr. Halbfinale und Finale ab 13 Uhr. Kostenpflichtiger Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Porte Océane du Limousin