Circuit de Moulins en Fossés du Roy

Mairie de Chennebrun, le samedi 18 septembre à 09:30

De Moulins en Fossés du Roy : Randonnée suivie d’un pique-nique Les villages de Chennebrun, Armentières-sur-Avre et Saint-Chistophe dans l’Eure sont situés sur la frontière qui séparait au Moyen-âge, le Duché de Normandie et le Royaume de France. Les marcheurs sont invités à suivre les traces de ce passé le long des vestiges d’ouvrages de défense: les Fossés du Roy. Un livret et un quizz accompagneront la marche.

5€, gratuit < 18ans, collation de départ et apéritif offerts, prévoir des vêtements confortables couvrant le corps et des chaussures de marche, RDV salle des fêtes de Chennebrun. Marche guidée avec livret et quiz d'environ 6km. Découverte des moulins et des fossés du Roy. Mairie de Chennebrun 1 place du marché, 27820 Chennebrun Chennebrun Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T13:00:00